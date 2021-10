Tu si Que Vales, Teo Mammuccari prende a calci nei testicoli un concorrente: Zerbi lo tocca

Teo Mammuccari, durante la puntata di Tu si Que Vales, ha preso a calci nei testicoli un concorrente. Rudy Zerbi, invece, lo ha toccato.

Tu si Que Vales, Teo Mammuccari prende a calci nei testicoli un concorrente: l’esibizione di Kirby Roy

Nella puntata di Tu si Que Vales, andata in onda sabato 16 ottobre, è andata in scena un’esibizione davvero molto particolare. Il concorrente Kirby Roy, di 67 anni, originario della Lousiana, è un maestro di jujitsu. Rispetto alle altre esibizioni, questa è stata diversa perché il maestro ha voluto mostrare la sua abilità nell’incassare i colpi in diversi parti del corpo molto delicate, come il collo, lo stomaco e i testicoli.

Ha fatto la sua dimostrazione insieme a tre collaboratori.

Tu si Que Vales, Teo Mammuccari prende a calci nei testicoli un concorrente: il ruolo del giudice

I giudici Teo Mammuccari, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi sono rimasti scioccati da questa esibizione. Kirby Roy ha incassato diversi colpi. Un pugno sul petto, poi altri due, poi è stato colpito due volte al collo e infine ha ricevuto un calcio nei testicoli.

Sono rimasti tutti senza parole per le sue reazioni impassibili. Per evitare ogni equivoco, il concorrente ha voluto precisare che i colpi erano tutti veri. Per questo ha chiesto ad un giudice di colpirlo. Si è fatto avanti Teo Mammuccari, che gli ha sferrato un calcio nei testicoli.

Tu si Que Vales, Teo Mammuccari prende a calci nei testicoli un concorrente: Zerbi lo ha toccato

Maria De Filippi ha chiesto a Teo Mammuccari di togliersi le scarpe, mentre Gerry Scotti incitava il collega a colpire.

Rudy Zerbi si è offerto di verificare se Kirby Roy indossasse una protezione. “No, proprio no” lo ha bloccato Maria. Il maestro, però, si è dichiarato disponibile al controllo. Zerbi ha toccato le parti intime dell’uomo, confermando che era senza protezioni. “Tutto questo giro per toccare le pa..e al maestro” ha commentato Mammuccari. “Lui è un noto maniaco sessuale” ha precisato Gerry Scotti. Alla fine Teo, ha fatto ciò che gli era stato richiesto e gli ha dato un calcio nei testicoli. “Gliel’ho dato forte, non mi è mai successo nella vita” ha commentato.