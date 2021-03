Il sindaco della cittadina ha scelto di proporre questo esperimento, alternativo al lockdown. I risultati si vedranno tra qualche giorno.

Accesso libero nella città di Tubinga, in Germania, se si presenta un tampone negativo al Covid. Vivere in libertà senza preoccuparsi del contagio con il virus: il sindaco della città tedesca ha istituito il “ticket giornaliero”.

Tubinga, accesso libero con tampone negativo

Una decisione nuova e che verrà studiata a breve per capire se possa diventare un precedente da ripetere anche in altre città d’Europa. Tubinga è una piccola cittadina a sud della Germania dove è possibile girare indisturbati per negozi, bar e ristoranti se si certifica un tampone covid negativo. Un lasciapassare che porta a una riapertura totale degli esercizi commerciali e che fa respirare chi in questi mesi ha subito lockdown e perdite ingenti.

Ogni giorno i cittadini ottengono un Tagesticket se presentano un certificato di tampone negativo. Questo dà la possibilità o ognuno di essi di accedere liberamente alle vie, negozi e ristoranti della località tedesca. A portare la novità è stato il sindaco di Tubinga, Boris Palmer: “Abbiamo la responsabilità di dare una prospettiva e un’occasione. Secondo me, è abbastanza sicuro, quando tutti vengono sottoposti al test e ci si può muovere di nuovo liberamente e godersi la vita in città.

È quello che volevamo provare” – ha spiegato il primo cittadino.

La scelta di Tubinga non convince Merkel

Una decisione che ha fatto indispettire il governo centrale e la cancelliera Angela Merkel. In Germania, infatti, i servizi non essenziali sono chiusi da dicembre e tutte le regioni vivono un quasi totale lockdown da ormai 3 mesi. Questa scelta potrebbe portare a un notevole aumento di contagi, anche perché la città di Tubinga sta iniziando a ospitare molti turisti che, venuti a sapere della novità, hanno scelto di passare qualche giorni in piena libertà, senza la preoccupazione del Covid-19.

Se la soluzione presa dal sindaco darà i suoi frutti si vedrà tra qualche giorno. Intanto l’esperimento messo in campo a Tubinga durerà fino al prossimo 18 aprile, data in cui i dati verranno poi analizzati dall’Università. “Per ora l’incidenza non è aumentata. I dati resistono bene, anche se abbiamo riaperto e sebbene da noi ci sia già abbastanza vita” – ha affermato Lisa Federle responsabile della gestione della pandemia nella città universitaria.