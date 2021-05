Tubo del gas tranciato per errore durante i lavori: incendio in strada ad Almenno San Bartolomeo

Ad Almenno Sna Bartolomeo è scoppiato un incendio in strada perché durante dei lavori è stato tranciato per sbaglio un tubo del gas.

Tubo del gas tranciato: incendio ad Almenno San Bartolomeo

Sono stati attimi di paura quelli trascorsi nella mattinata di oggi, giovedì 27 maggio, ad Almenno San Bartolomeo, paese in provincia di Bergamo. In via Dante Alighieri è scoppiato un incendio per strada, con fiamme molto alte. L’incendio si è sviluppato intorno alle 12.15 della giornata di oggi e in seguito si è scoperto che era dovuto ad un incidente. Durante i lavori per la posa della fibra ottica, alcuni operai che stavano lavorando con una trivella hanno inavvertitamente tranciato un tubo del gas.

Un errore fatto involontariamente, che ha scatenato diverse fiammate sul ciglio della strada, per cui sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Tubo del gas tranciato: l’intervento dei vigili del fuoco

Mentre gli operai lavoravano alla messa in posa della fibra ottica, hanno tranciato un tubo del gas per errore e si sono subito scatenate delle fiammate molto alte sulla strada. L’allarme è stato lanciato immediatamente, per richiedere l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo.

Sono riusciti a spegnere l’incendio che era nato da questo errore durante i lavori e a rimettere l’aria in completa sicurezza. Le squadre del distaccamento di Zogno e i volontari di Treviglio e Gazzaniga sono intervenute immediatamente, per evitare che le fiamme, divampate sulla strada, potessero raggiungere le palazzine vicine.

Tubo del gas tranciato: non ci sono feriti

La situazione poteva anche sfuggire di mano, ma fortunatamente i vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno ripristinato la situazione. Secondo quanto riferito dall’Azienda regionale emergenza e urgenza, per fortuna non si sono registrati feriti, nonostante ci siano delle palazzine molto vicine al luogo in cui è scoppiato l’incendio. Le fiamme ora sono finalmente sotto controllo e i vigili del fuoco stanno continuando a lavorare per individuare e risolvere la perdita. Tutti coloro che abitano nella zona purtroppo devono sopportare una temporanea ma sicuramente fastidiosa assenza di gas. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale per cercare di tenere ulteriormente sotto controllo la situazione.