Tuchel: con la Lazio servirÃ  tanta pazienza

Milano, 4 mar. (askanews) - "Pazienza, non dobbiamo sentirci frustrati, quando le cose richiedono più tempo, non dobbiamo abbandonare il piano di gioco e perdere la testa. Se tutto non funziona subito, non bisogna arrendersi completamente". Così Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco che marted...

Milano, 4 mar. (askanews) – “Pazienza, non dobbiamo sentirci frustrati, quando le cose richiedono più tempo, non dobbiamo abbandonare il piano di gioco e perdere la testa. Se tutto non funziona subito, non bisogna arrendersi completamente”. Così Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco che martedì affronterà a Monaco di Baviera la Lazio per il match di ritorno degli ottavi di Champions League dopo la sconfitta a Roma per 1 a 0.