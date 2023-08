Tuffi: Europei juniores, Viola Bellato oro e Beatrice Gallo bronzo nel trampolino da 1 metro

Rijeka, 22 ago. - (Adnkronos) - Italia ancora protagonista ai campionati europei juniores di tutti in svolgimento a Rijeka. Il pomeriggio si apre in maniera esaltante con Viola Bellato d'oro e Beatrice Gallo di bronzo dal metro ragazze: a dividere le due azzurre sul podio solo la tedesca Vanesa...

Rijeka, 22 ago. – (Adnkronos) – Italia ancora protagonista ai campionati europei juniores di tutti in svolgimento a Rijeka. Il pomeriggio si apre in maniera esaltante con Viola Bellato d'oro e Beatrice Gallo di bronzo dal metro ragazze: a dividere le due azzurre sul podio solo la tedesca Vanesa Rohniss argento con 301.85. Notevole la finale della 14enne lombarda – tesserata per Bergamo Nuoto e seguita da Roman Voldokov – nella quale spicca un eccellente salto mortale e mezzo ritornato carpiato (45.60) e un super doppio salto mortale e mezzo avanti raggruppato (46.80), per un totale di 312.10. Bene anche la 15enne romana – tesserata per Fiamme Oro e seguita da Francesco Dell'Uomo – che chiude con 298.55 e paga il punteggio basso degli obbligatori delle eliminatorie, che le atlete si portano si portano al turno successivo.