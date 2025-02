Tumore ovaio, Balboni: Controlli e attenzione ai sintomi

Roma, 10 feb. (askanews) – “Il tumore ovarico diagnosticato entro i primi stadi a cinque anni ha un tasso di guarigione del 90%. Quindi il passo avanti si fa se riusciamo a convincere le donne che bisogna fare attenzione ai piccoli-grandi sintomi e che i controlli ginecologici sono fondamentali per una migliore prognosi. In questo le campagne di sensibilizzazione aiutano a diffondere le informazioni corrette e a renderle accessibili”. Lo ha detto Sandra Balboni, Presidente dell’Associazione Loto Onlus, ad un Talk Salute andato in Onda su Urania Tv.