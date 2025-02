Tumore ovaio, Murelli: disomogeneità offerta test genetici

Roma, 10 feb. (askanews) – “Sui test genetici c’è disomogeneità su tutto il territorio nazionale. I test BRCA 1 e 2 sono offerti dal Sistema Sanitario Nazionale ma si diverge sulla tariffazione e la disponibilità per regione, con differenze a volte anche tra aziende sanitarie. I test HRD invece non sono offerti dal SSN e bisogna rivolgersi a centri specializzati, se consigliato. Questi test consentono di validare i geni e monitorare le pazienti facendo prevenzione”. Lo ha detto Elena Murelli, Capogruppo Lega in Commissione Affari Sociali e Sanità Senato, a un talk Salute andato in onda su Urania Tv.