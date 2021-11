Tumore polmone, al via il summit Be MUTual Days

Roma, 15 nov. (askanews) –

Al via a Roma la terza edizione di “Be MUTual Days”, due giorni dedicati ai pazienti italiani affetti da tumore polmonare non a piccole cellule con mutazioni molecolari e in stadio metastatico, organizzato da WALCE (Women Against Lung Cancer in Europe) Onlus. Un convegno per mettere a confronto oncologi italiani ed europei, psicologi, società scientifiche, istituzioni e pazienti. L’obiettivo è costruire una rete di persone, condividere bisogni e aspettative e progettare nuove azioni sul territorio.

Come cambia il paradigma e l’approccio grazie a Be Mutual Days?

“Il paradigma cambia in maniera radicale – sottolinia Silvia Novello, oncologa, Presidente Walce Onlus – perché si tratta di fare una diagnosi diversa, più completa, con l’identificazione di queste alterazioni molecolari che ci consentono di fare una terapia mirata che garantisce una migliore qualità e quantità di vita per i pazienti. Be Mutual Days è un evento unico nel suo genere che vede insieme tutti i pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato con una alterazione molecolare”.

I pazienti con tumore del polmone hanno bisogno di cure, ma anche di ascolto, di condividere con altri pazienti le loro storie di vita e di malattia, acquisire informazioni dai clinici. “Ho conosciuto Walce al primo congresso nel 2019 a Roma – spiega Roberta Costa

paziente, membro Walce Onlus – è stato un momento di grande consapevolezza e apertura. Non conoscevo il mondo che ruota intorno all’oncologia polmonare. Walce è stato un momento di informazione fondamentale per me, di consapevolezza e di fiducia nel sapere che la ricerca produce nuovi studi e soluzioni”.

Un terzo dei pazienti non sente mai parlare di sperimentazioni cliniche durante la sua storia di malattia. Il programma EPROPA, disegnato da Walce, prova a ridurre le disparità regionali di accesso a test molecolari, farmaci innovativi e sperimentazioni cliniche in Italia e in alcuni Paesi europei.