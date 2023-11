Tumori, Cenci (Eikon): "L’uomo nel ruolo di caregiver tende a contenere emozioni"

Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo analizzato in chiave socio-antropologica le narrazioni che #afiancodelcoraggio ha raccolto in questi anni per dare loro anche la possibilità di illuminarci su quale sia il ruolo di un caregiver uomo, in questo ambito avvolto nella totale invisi...

Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) – "Abbiamo analizzato in chiave socio-antropologica le narrazioni che #afiancodelcoraggio ha raccolto in questi anni per dare loro anche la possibilità di illuminarci su quale sia il ruolo di un caregiver uomo, in questo ambito avvolto nella totale invisibilità e oscurità, prima della nascita di questo progetto. Da queste narrazioni, quindi, emerge qualcosa in linea con la letteratura scientifica, come il fatto che l'uomo tende ad adottare un contenimento emotivo e a identificarsi con un modello di genere che vuole che l'uomo non esprima le emozioni e che sia razionale". Così Cristina Cenci, antropologa e senior partner Eikon Strategic Consulting, ieri sera a Roma intervenendo alla serata finale della VI edizione di #afiancodelcoraggio, il premio letterario promosso da Roche che dà voce alle storie di malattia narrate dalla prospettiva dei caregiver maschili.

"Questo comportamento, nel momento della diagnosi, che ha un grandissimo impatto emotivo – spiega Cenci – diventa una risorsa per la coppia in quanto dà la possibilità di fronteggiare la situazione e di superare la fase iniziale di ‘caos’. Tuttavia, nel lungo periodo – avverte – rischia di diventare isolamento, rischiando di portare la coppia a non cercare supporti e aiuti all'esterno, a isolare l'uomo e costringerlo in un'identità che non corrisponde ai suoi reali vissuti”, commenta l’esperta riferendosi ai dati di un’analisi socio-antropologica delle storie raccolte in ambito oncologico nelle edizioni del Premio in una prospettiva di genere e presentati nel corso della serata.

Il premio "#afiancodelcoraggio – sottolinea Cenci – ha dato a questi uomini, che hanno raccontato la loro storia, la possibilità di esprimere qualcosa che non avevano mai detto a nessuno. L’obiettivo era quello di trasformare la loro storia in un corto cinematografico – presentato in anteprima durante l’evento ndr – raccontando con coraggio ciò che non avevano mai detto: la loro disperazione, paura, ansia, ma anche speranza e accettazione: emozioni importanti, che è necessario rielaborare e condividere anche nel rapporto di coppia”.