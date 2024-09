Tumori, Cinieri (Fond. Aiom): "Per la signora Balti ci sono buone speranze di controllo della malattia a lungo termine"

Barcellona, 16 set. (Adnkronos Salute) - "Innanzitutto, bisogna conoscere bene l'esame istologico per decidere il trattamento ma quasi sicuramente la signora Balti necessita di una chemioterapia adiuvante se il carcinoma è stato asportato in toto con i classici farmaci per il tumore...

Barcellona, 16 set. (Adnkronos Salute) – "Innanzitutto, bisogna conoscere bene l'esame istologico per decidere il trattamento ma quasi sicuramente la signora Balti necessita di una chemioterapia adiuvante se il carcinoma è stato asportato in toto con i classici farmaci per il tumore all'ovaio. Balti è affetta da tumore all'ovaio ma è portatrice del genere Brca. Quindi probabilmente era già sotto controllo perché a rischio essendo stata sottoposta lo scorso dicembre a intervento di mastectomia bilaterale preventiva". Così Savierio Cinieri, Presidente Fondazione Aiom dal Congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo) in corso a Barcellona commenta il post su Instagram con cui la modella ha annunciato di essere stata operata nei giorni scorsi per un tumore ovarico al terzo stadio.

"Si tratta di un tumore all'ovaio localmente avanzato con metastasi peritoneali – spiega l'oncologo – In questi casi si procede con la chemioterapia con farmaci citotossici". E a seguire "con farmaci contro la mutazione Brca. Per la signora Balti ci sono buone speranze di controllo della malattia a lungo termine" conclude.