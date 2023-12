Tumori, ddl oblio oncologico è legge, via libera Senato all'unanimità

Roma, 5 dic. (Adnkronos Salute) - Il Senato ha dato il via libera all'unanimità, con 139 voti, al ddl che introduce 'disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche', già approvat...

Roma, 5 dic. (Adnkronos Salute) – Il Senato ha dato il via libera all'unanimità, con 139 voti, al ddl che introduce 'disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche', già approvato dalla Camera. Tanti gli interventi in Aula dei senatori con toni sentiti, visto il tema, con la consapevolezza bipartisan di fare un passo avanti per i diritti dei malati di tumore e di chi guarisce e potrà guardare con più diritti al futuro. "Complimenti al Senato, perché abbiamo votato una grande legge", ha detto il presidente di turno Gian Marco Centinaio.