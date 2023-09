Tumori, De Lucia (Fidb): "Con DragonBoat donne operate al seno dimostrano valore sport"

Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) - “Con la CardioBreast DragonBoat Festival, la kermesse che vuole sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cardiovascolare, degli screening mammografici e sul praticare un’attività sportiva come il Dragon Boat per le donne operate di ...

Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) – “Con la CardioBreast DragonBoat Festival, la kermesse che vuole sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cardiovascolare, degli screening mammografici e sul praticare un’attività sportiva come il Dragon Boat per le donne operate di tumore al seno, queste ultime hanno dimostrato il vero valore dello sport. Al di là del singolo gesto atletico, per la Federazione Italiana Dragon Boat sono il migliore biglietto da visita”. Lo ha detto Antonio De Lucia, presidente della Fidb, a margine della manifestazione promossa dall’Inrc Istituto nazionale di ricerche cardiovascolari e dalla Federazione Italiana Dragon Boat – quest’anno alla sua seconda edizione – che oggi ha fatto tappa a Trevignano Romano grazie al supporto di associazioni di pazienti oncologici e cardiologici e al contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Italia.

Le delegazioni di tre associazioni di pagaiatrici in Rosa, Donna Più Lilt Latina, Abbracciorosa Roma Eur e Andos Civitavecchia, hanno solcato il lago sul loro dragone al ritmo del tamburino per culminare, proprio davanti al pontile, nella cerimonia dei fiori in ricordo delle sorelle che non ci sono più. “Lo sport oggi qui è sinonimo di unione, dello stare insieme, di prevenzione e salute, per questo siamo molto contenti", ha sottolineato De Lucia che al termine della manifestazione ha poi fatto dono di tre targhe alle associazioni di atlete, reduci da campionati europei dove hanno ben rappresentato l’Italia con una meritatissima medaglia d’argento.