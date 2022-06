Tumori del sangue, giornata AIL per terapie sempre più efficaci

Roma, 21 giu. (askanews) – Torna, come ogni anno il 21 giugno, la Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma dell’AIL, l’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, arrivata alla 17ma edizione e quest’anno dedicata alle novità terapeutiche che grazie all’Ematologia stanno rivoluzionando la cura dei tumori del sangue e migliorando la vita dei pazienti ematologici.

A Roma si è fatto il punto sui progressi della ricerca in ematologia e sull’impegno delle 82 sezioni AIL a favore dei pazienti e delle loro famiglie, con la partecipazione dei più importanti ematologi italiani e di rappresentanti del mondo del Terzo settore.

Pino Toro, presidente nazionale AIL: “L’alleanza tra AIL e Ematologia italiana è una storia molto antica: nascono insieme, hanno fatto un percorso parallelo, oggi la vogliamo sottolineare ancora di più in un momento di grande emergenza del Paese, di grande impulso della ricerca scientifica e della grande importanza che oggi viene data al sostegno civile, al welfare sanitario, di cui AIL è una grande interprete”.

Sono circa 30mila, ogni anno in Italia, i nuovi casi di tumore del sangue: grazie alla ricerca oggi i pazienti hanno più probabilità di guarire o convivere per anni con la malattia, mantenendo una buona qualità di vita.

Sostenere i pazienti e le loro famiglie e favorire la ricerca scientifica per rendere disponibili terapie sempre più efficaci, sono obiettivi che si raggiungono anche grazie all’alleanza concreta tra l’ematologia italiana e AIL, che finanzia la ricerca con 114 progetti in tutta Italia.

Renato Bassan, direttore UO Ematologia Ospedale dell Angelo Mestre-Venezia: “La ricerca in campo medico-sanitario è in una fase assolutamente esplosiva, negli ultimi 20 anni è in costante crescita, perchè le tecnologie sono diventante impensabili rispetto ad alcuni anni fa. Ci vuole un enorme grado di collaborazione tra ricerca pre clinica e applicazione clinica, per sfruttare a pieno i vantaggi e dare prova di poter migliorare la prognosi dei pazienti”.

Come ogni anno, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma è attivo dalle ore 8 alle ore 20 il Numero Verde AIL 800 22 65 24, completamente gratuito e a disposizione di pazienti e familiari: otto tra i più importanti ematologi italiani ed un pool di specialisti saranno in linea tutto il giorno per offrire consigli sulla malattia e sui centri di terapia presenti in Italia e per rispondere concretamente alle ansie, alle paure e ai dubbi di chi lotta contro un tumore del sangue.