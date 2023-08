Tumori: Gardini (Fdi), 'con voto su pdl per oblio oncologico si cancellano stimmate'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Con il voto di oggi sul diritto all'oblio oncologico, finalmente si cancellano per legge i tuttora molto diffusi e penalizzanti stigmate: 'cancro uguale morte' oppure 'cancro uguale malattia incurabile e inguaribile'. I guariti dal cancro, infatti, non potranno più essere discriminati nella vita sociale, professionale e familiare, perché non saranno più possibili discriminazioni nel campo assicurativo, finanziario e lavorativo. Anche il riconoscimento dell’idoneità all’adozione non potrà più essere negato. L’Italia così non solo dà tempestiva attuazione a quanto prevede la legislazione europea ma, avendo ampliato il ‘diritto all’oblio’ alla prevenzione delle discriminazioni, rappresenta una buona pratica e si pone all’avanguardia in Europa. Un grazie particolare alle Associazioni fondate e gestite dagli stessi pazienti, a cominciare dalla loro Federazione. Il loro contributo, a livello nazionale ed europeo, è stato prezioso per capire concretamente le difficoltà dei malati e delle persone guarite dal cancro e anche per individuare le possibili soluzioni". Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini.