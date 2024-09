Tumori: Kate, 'chemioterapia completata, percorso verso guarigione è lungo'

Londra, 9 set. (Adnkronos Salute) - ''Ora che l'estate volge al termine, non posso dirvi quanto sia un sollievo aver finalmente completato il mio ciclo di chemioterapia''. Così, in un videomessaggio, la principessa del Galles Kate Middleton ha annunciato di aver termi...

Londra, 9 set. (Adnkronos Salute) – ''Ora che l'estate volge al termine, non posso dirvi quanto sia un sollievo aver finalmente completato il mio ciclo di chemioterapia''. Così, in un videomessaggio, la principessa del Galles Kate Middleton ha annunciato di aver terminato le cure che le erano state prescritte per il tumore che le era stato diagnosticato. ''Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute'', ha spiegato Kate.

''Il percorso della malattia oncologica è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, soprattutto per le persone più vicine'', ha proseguito. ''Con umiltà, ti mette anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, una nuova prospettiva su ogni cosa'', ha spiegato.

Citando il marito, Kate ha raccontato che ''questo periodo ha ricordato soprattutto a William e a me di riflettere e di essere grati per le cose semplici, ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente amare ed essere amati. Fare il possibile per non ammalarmi di cancro è ora il mio obiettivo. Sebbene abbia terminato la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il recupero completo è lungo e devo continuare a vivere ogni giorno come viene''.

La principessa del Galles ha poi annunciato la sua intenzione di riprendere presto i suoi impegni pubblici. ''Non vedo l'ora di tornare al lavoro e di intraprendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi, quando potrò. Nonostante tutto quello che è successo, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita'', ha spiegato.

''William e io siamo così grati per il supporto che abbiamo ricevuto e abbiamo tratto grande forza da tutti coloro che ci stanno aiutando in questo momento. La gentilezza, l'empatia e la compassione di tutti sono state davvero umilianti'', ha sottolineato.

Il messaggio di Kate si è concluso con un pensiero rivolto ai malati di tumore. ''A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro: rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall'oscurità può venire la luce, quindi lasciate che quella luce brilli".