Tumori, Khalil (Lilly Italia): "Impegnati in ematologia per dare più terapie a pazienti"

Tumori, Khalil (Lilly Italia): "Impegnati in ematologia per dare pi&ugra...

Tumori, Khalil (Lilly Italia): "Impegnati in ematologia per dare pi&ugra...

Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) - "Trovare soluzioni per i pazienti con bisogni insoddisfatti. Questa è la nostra strategia che portiamo avanti da sempre. Noi siamo impegnati nella ricerca in oncologia da 50 anni, per trovare medicine innovative. Oggi comincia la nuova sfida nell'a...

Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) – "Trovare soluzioni per i pazienti con bisogni insoddisfatti. Questa è la nostra strategia che portiamo avanti da sempre. Noi siamo impegnati nella ricerca in oncologia da 50 anni, per trovare medicine innovative. Oggi comincia la nuova sfida nell'area dell'ematologia, un nuovo capitolo. Obiettivo: dare più chance terapeutiche e più tempo ai pazienti, tempo per vivere la loro vita come loro vogliono viverla". Lo ha detto Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Lilly Italy Hub, in occasione della presentazione – oggi a Roma – della campagna #SavingTime, la prima iniziativa di Lilly nell'area dei tumori ematologici.

"I tumori del sangue rappresentano circa il 10% di tutti i tumori e, con 30mila nuove diagnosi ogni anno, sono al quinto posto in ordine di frequenza fra tutte le neoplasie – ha sottolineato Khalil – E noi ci impegniamo a trovare soluzioni terapeutiche per questi pazienti. La campagna 'Saving Time' è la nostra prima campagna in area ematologia. E' molto importante per noi perché negli ultimi 10 anni abbiamo visto che la ricerca ha dato nuove possibilità per i pazienti. Abbiamo visto aumentare la percentuale della sopravvivenza e di cura. Ma c'è ancora molto da fare per accrescere nell'opinione pubblica il livello di consapevolezza e di conoscenza delle neoplasie ematologiche. Da qui la campagna che presentiamo oggi".

L'iniziativa, che ha il patrocinio di Fondazione Gimema-Franco Mandelli Onlus, Ail (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi) e Lampada di Aladino Ets, "porterà la musica classica fuori dai teatri e sale da concerto, in luoghi all'aperto e all'alba, annunciando nelle piazze di Roma, Napoli e Milano la nascita di un nuovo giorno. Ecco, con questa iniziativa noi vogliamo portare la ricerca scientifica fuori dai laboratori, perché la ricerca acquisisce valore quando entra nella vita quotidiana delle persone", conclude Khalil.