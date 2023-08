Tumori: Matone (Lega), 'oblio oncologico grande scelta di civiltà'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Nessuno dovrà più essere discriminato se ha avuto il cancro per ottenere un’adozione, un mutuo o un prestito in banca. La Camera ha approvato all'unanimità la legge, fortemente voluta dalla Lega, sull'oblio oncologico che porta l&...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Nessuno dovrà più essere discriminato se ha avuto il cancro per ottenere un’adozione, un mutuo o un prestito in banca. La Camera ha approvato all'unanimità la legge, fortemente voluta dalla Lega, sull'oblio oncologico che porta l'Italia all'avanguardia in Europa". Lo dichiara la deputata della Lega e componente della commissione Affari Sociali Simonetta Matone.