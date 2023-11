Tumori: Mulè, 'Camera avvia collaborazione con Komen su prevenzione'

Roma, 21 nov (Adnkronos) – "La Camera dei deputati al fianco dell’Associazione Komen per la prevenzione dei tumori femminili. Oggi, alla Camera dei deputati ho presentato, insieme con il questore Paolo Trancassini, un seminario, tenuto dal fondatore dell’associazione Susan G. Komen Italia, professor Riccardo Masetti, per spiegare alle dipendenti di Montecitorio e alle deputate come contrastare lo sviluppo delle neoplasie nelle donne e in particolar modo quelle al seno". Lo scrive sui suoi canali social il vicepresidente della Camere a deputato di Forza Italia Giorgio Mulè.

"Secondo i dati Istat, infatti, nel 2018, in Italia, il carcinoma mammario rappresentava, con 13.076 decessi, la prima causa di morte per tumore nelle donne. I numeri del cancro in Italia 2022 confermano che il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre (30%) è un tumore mammario", prosegue Mulè.

"La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è stimata nell’88% e la probabilità di vivere ulteriori 4 anni, condizionata ad aver superato il primo anno dopo la diagnosi, è indicata nel 91 per cento. Ecco perché è importante fare prevenzione e diffonderne sempre di più la cultura, per questo, tra l’11 e il 15 dicembre, la Camera dei deputati, grazie alla preziosa collaborazione con il Fondo di previdenza dei dipendenti, ha organizzato per le dipendenti e le deputate la possibilità di fare uno screening senologico gestito dall’associazione Komen”, conclude Mulè.