Tumori: Russo (Fi), 'oblio oncologico legge di civiltà, scritta bella pagina di politica'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Sì alla legge per l’oblio oncologico, una legge di civiltà. Chi guarisce, e sono milioni di donne e uomini, deve poter tornare a vivere una vita normale, trovare un lavoro, partecipare a un concorso, accedere a un prestito e anche, se crede, adottare un figlio. La malattia non può essere e non sarà più uno stigma. Quella scritta oggi dalla Camera dei deputati con un voto all’unanimità è una bella pagina di politica". Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali, in un post.