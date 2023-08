Tumori: Schlein, 'approvata legge di civiltà, buona notizia per il Paese'**

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Finalmente, alla Camera, è stata approvata all'unanimità una legge di civiltà: la legge sull'oblio oncologico. Milioni di persone guarite dal cancro non saranno più discriminate quando dovranno stipulare un'assicurazione, accendere un mutuo o adottare un minore. Ringrazio tutte le forze politiche per aver collaborato, in primis il gruppo del Partito democratico che ha contribuito con la sua proposta di legge al testo unificato. Una buona notizia, un passo avanti per il Paese!”. Così in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.