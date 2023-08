Tumori: Zambito (Pd), 'bene Camera, ora approvare in Senato per dare a Paese legge civiltà'

Tumori: Zambito (Pd), 'bene Camera, ora approvare in Senato per dare a P...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Oggi la Camera dei deputati ha messo un primo tassello per un obiettivo importante per il nostro Paese. L’approvazione della legge sull’oblio oncologico è infatti il primo grande impegno nella prevenzione delle discriminazioni e della tutela dei diritti delle persone che sono state malate oncologiche". Lo dichiara in una nota la senatrice del Partito democratico Ylenia Zambito, segretaria della X commissione.

"Il provvedimento – continua – arriverà al Senato e io spero che si possa approvare quanto prima così da introdurre finalmente nel nostro ordinamento una legge di assoluta civiltà, che garantisca a migliaia di cittadini di poter essere trattati al pari degli altri quando chiederanno un mutuo, un prestito, un’associazione sanitaria oppure, ancora, permettendo a tanti giovani di poter adottare bambini".

"Una battaglia che ha visto il Partito democratico impegnato in prima linea, a partire dal lavoro della scorsa legislatura con la senatrice Paola Boldrini. Oggi, per fortuna, quella battaglia ha trovato una positiva trasversalità in tutto il Parlamento", conclude Zambito.