Tumori: Zanella (Avs), 'ora ok veloce dal Senato su pdl oblio oncologico'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Le 900.000 persone definitivamente guarite da malattie oncologiche, su oltre 3,5 milioni a cui sono state diagnosticate, non saranno più sottoposte a discriminazioni insopportabili, grazie alla legge approvata oggi. Spero che il Senato darà rapidamente il via libero definitivo. Le discriminazioni riguardano i rapporti con gli istituti bancari, finanziari e assicurativi ma ricorrono costantemente anche nei procedimenti per l’adozione di minori, una prassi che va interrotta". Lo ha detto nella dichiarazione di voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera la capogruppo, Luana Zanella.