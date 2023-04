Tunisia, calciatore si dà fuoco davanti alla stazione di polizia

Il calciatore tunisino Nizar Aissaoui è stato trasferito al Centro grandi ustionati di Ben Arous, dopo esser stato inizialmente ricoverato all’ospedale “Aghlabiti” di Kairouan, in seguito alle terribili ustioni riportate nella giornata di lunedì 10 aprile. L’atleta si era dato fuoco dinanzi alla stazione di polizia di Haffouz.

Le motivazioni di Aissaoui in un video su Facebook: “Sono stato ingiustamente accusato di terrorismo“

Prima di compiere il terribile gesto, il calciatore, attraverso una clip pubblicata su Facebook, ha spiegato “di essere stato ingiustamente accusato in un caso di terrorismo” dopo aver presentato denuncia in Questura nei confronti di un commerciante di banane, con il quale aveva avuto un diverbio.

Sulla vicenda è intervenuto il governatore Kairouan Mohamed Bourguiba che, intervistato da una radio locale, Mosaique Fm, ha spiegato come il calciatore sia stato trasferito al Centro grandi ustionati di Ben Arous mediante l’utilizzo di un’ambulanza speciale.

Molto noto in patria, avendo militato in club come l’Union Sportif de Monastir, El Gaouefel di Gafsa, Jeridet Tozeur e l’Espoir Sportif di Haffouz, in tanti sono rimasti increduli di fronte al gesto di Aissaoui. L’auspicio è che possa recuperare quanto prima dalle ustioni riportate.