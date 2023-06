Tunisia: fonti, Ue spera in accordo su aiuti prima di Consiglio Europeo

Bruxelles, 23 giu. - (Adnkronos) - L'Unione Europea spera di "trovare un accordo" sul programma di aiuti per la Tunisia annunciato in occasione della visita di Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni e Mark Rutte al presidente Kais Saied "prima del Consiglio Europeo", anche se ...

Bruxelles, 23 giu. – (Adnkronos) – L'Unione Europea spera di "trovare un accordo" sul programma di aiuti per la Tunisia annunciato in occasione della visita di Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni e Mark Rutte al presidente Kais Saied "prima del Consiglio Europeo", anche se prima occorre che Tunisi si accordi con il Fondo Monetario Internazionale. Lo spiega un alto funzionario Ue, in vista del Consiglio Affari Esteri di lunedì prossimo a Lussemburgo. "Per il nostro quadro giuridico, possiamo dare assistenza macrofinanziaria" solo in presenza di un accordo con il Fmi, ricorda. "Ci stiamo lavorando e continueremo a lavorarci", aggiunge, notando che nelle ultime settimane i numeri degli arrivi di migranti irregolari dalla Tunisia sulle coste italiane sono "radicalmente calati".