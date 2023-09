Tunisia: Provenzano (Pd), 'incontro con Chaima Issa, prigioniera politica'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Ultimo incontro in Tunisia con Chaima Issa, 43 anni, un figlio, prima donna prigioniera politica del regime. Dopo cinque mesi di galera, è costretta in casa per le sue idee. Ora l’aspetta la Corte marziale. Hai paura? - Io non sono sottoterra. Sono sull...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Ultimo incontro in Tunisia con Chaima Issa, 43 anni, un figlio, prima donna prigioniera politica del regime. Dopo cinque mesi di galera, è costretta in casa per le sue idee. Ora l’aspetta la Corte marziale. Hai paura? – Io non sono sottoterra. Sono sulla terra. E parlo". Così su X Peppe Provenzano, responsabile dem Esteri, Europa e Cooperazione internazionale, che con Laura Boldrini, presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, è in Tunisia per incontrare esponenti della società civile e politica.