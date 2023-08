Tunisia: Saied silura la premier, al suo posto Ahmed Hachani**

Tunisi, 2 ago. (Adnkronos) - Il presidente tunisino Kaïs Saïed ha deciso di sospendere dalle sue funzioni la premier Najla Bouden e di mettere al suo posto un ex alto funzionario della Banca centrale, Ahmed Hachani, al quale ha chiesto di "superare sfide colossali". Non è ...

Tunisi, 2 ago. (Adnkronos) – Il presidente tunisino Kaïs Saïed ha deciso di sospendere dalle sue funzioni la premier Najla Bouden e di mettere al suo posto un ex alto funzionario della Banca centrale, Ahmed Hachani, al quale ha chiesto di "superare sfide colossali". Non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale per la decisione di congedare Bouden, prima donna a guidare un governo tunisino, nominata da Saied l'11 ottobre 2021, riporta France 24. Il nuovo capo del governo era un dirigente della Banca centrale e ha studiato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Tunisi, dove Kaïs Saïed insegnava. Ahmed Hachani, sconosciuto al grande pubblico, ha immediatamente prestato giuramento davanti al presidente Saïed, secondo un video della presidenza.