Tunisia: Tajani, 'va salvata in tempi rapidi'

Tunisia: Tajani, 'va salvata in tempi rapidi'

Tunisia: Tajani, 'va salvata in tempi rapidi'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "In Tunisia c'è una crisi finanziaria tremenda. Noi dobbiamo lavorare perchè non ci sia un peggioramento della situazione. La Tunisia va salvata in tempi rapidi. Bisogna agire il prima possibile, ne ho parlato anche con il sottosegretario di Stato ...