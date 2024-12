Tunnel Boulevard: inaugurato a Milano il primo skatepark

Milano, 2 dic. (askanews) – Tunnel Boulevard è realtà a Milano: l’opera di riqualificazione che ha coinvolto via Pontano, nell’area a nord di piazzale Loreto, e i suoi quattro tunnel ferroviari, è stata inaugurata domenica 1° dicembre. Ideatrice del progetto, T12 Lab, capofila delle associazioni di quartiere del Municipio 2, che ha firmato un patto di collaborazione con il Comune di Milano e si è aggiudicata il bando che LifeGate, da oltre vent’anni punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile, e IGT, leader mondiale nel settore del gioco regolamentato e in Italia delle lotterie, hanno promosso per supportare gli enti del terzo settore impegnati nella creazione di progetti di spazio pubblico.

Elisabetta Bianchessi, presidente dell’Associazione T12 Lab e architetta, ha dichiarato: “Tunnel Boulevard nasce nel 2019 quando abbiamo vinto il bando di piazze aperte del Comune di Milano. È stato un passaggio molto importante perché il Comune ha, come dire, accolto il nostro desiderio di trasformare una zona altamente degradata in uno spazio nuovo di socialità, di coesione sociale, spazio pubblico, da restituire alla cittadinanza, soprattutto alle comunità giovanili, perché nel nostro quartiere i giovani non hanno spazio per esprimere le loro potenzialità”.

L’arte si unisce allo sport nello skatepark pubblico diffuso grazie anche al murales “Alfabeto Universale” degli artisti Boris Veliz e Alejandro Castillo.

L’artista Boris Veliz ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Si tratta di un lavoro, condotto in collettivo insieme ad Alejandro Castillo, in cui abbiamo voluto citare a più livelli artisti come Kandinsky, Dalì. Abbiamo voluto menzionare anche altri alfabeti che vanno dal cirillico all’arabo, dal greco al cinese, per far sì che non ci fosse solo una differenza di lingue, ma si potesse accentuare come, in questi tipi di linguaggi diversi, c’è una storia di vita diversa, un modo di pensare diverso, una cultura diversa. In questo caso, quindi, l’alfabeto universale diventa questa celebrazione dell’entità umana nella sua diversità”.

Non è la prima volta che IGT promuove progetti di rigenerazione urbana: l’azienda infatti è tra i principali attori italiani del brand urbanism così come ha dimostrato in questo progetto entusiasmante che ha dato vita ad un nuovo spazio condiviso.