Una turbina eolica a preso fuoco a Crowell, in Texas, a causa di un fulmine. Le immagini dell’incidente stanno facendo il giro del web.

Turbina eolica prende fuoco dopo essere stata colpita da un fulmine

Nella giornata di venerdì 22 luglio è avvenuto un incidente che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il fatto è accaduto a Crowell, in Texas, intorno alle 11.45, ora locale. Una turbina eolica ha preso fuoco dopo essere stata colpita da un fulmine. Un evento inaspettato, che ha creato il panico. Le immagini dell’incidente sono state condivise sul web e sono diventate virali.

Il video della turbina eolica colpita da un fulmine

L’ingegnere Brent Havin stava lavorando su una torre cellulare, quando improvvisamente il fulmine ha colpito la turbina eolica. “Mi ci è voluto un secondo per elaborare ciò che stavo guardando” ha dichiarato. L’uomo ha filmato con il suo telefono il momento in cui la struttura, alta oltre 150 piedi, ha iniziato a ruotare su se stessa, mentre andava a fuoco, sputando nell’aria tanto fumo nero. In pochi minuti le pale in fiamme si sono disintegrate, fermando completamente la turbina.