Turchia, ad Ankara reazioni contrastanti alla vittoria di Erdogan

Ankara, 29 mag. (askanews) – Per le strade di Ankara, in Turchia, la mattina dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha vinto il ballottaggio alle presidenziali, proseguendo il suo mandato, il terzo consecutivo, fino al 2028, ci sono reazioni contrastanti tra i residenti.

“È andata come mi aspettavo, penso che abbia vinto la persona più utile al nostro Paese. Sono molto felice per le sue convinzioni – dice Gursel Ozkok, venditore ambulante – il resto non è importante. Il Paese viene prima di tutto”. “Mi aspettavo che Erdogan vincesse, almeno lo conosciamo, lo abbiamo sperimentato, so che alcuni si aspettavano un risultato diverso ma questa è la decisione del popolo. Dobbiamo rispettarla” commenta Fevziye, commerciante.

Erdogan ha vinto con oltre il 52% dei voti; ha fatto il pieno di consensi nelle aree rurali e centrali del Paese, mentre il suo sfidante Kemal Kilicdaroglu ha conquistato soprattutto le grandi città come Istanbul e Ankara. Soprattutto i giovani sono più scettici sul risultato e volevano un cambiamento.

“Non ho più speranza. Non ho speranza per la Turchia – dice Kerem, 20 anni – voglio trasferirmi all’estero il prima possibile. Sono uno studente di ingegneria e per me sarà di certo meglio altrove”.

