Turchia-Azerbaigian, incontro Erdogan e Aliyev nell'exclave azera

Nakhichivan (Azerbaigian), 25 set. (askanews) – Il presidente azero, Ilham Aliyev, ha accolto la controparte turca, Recep Tayyip Erdogan, con una cerimonia di benvenuto nell’exclave azera di Nakhichivan, un territorio incastonato tra l’Armenia e l’Iran, vicino al confine con la Turchia.

In cima all’agenda di questo incontro, inizialmente organizzato per il lancio di un gasdotto, la vicenda calda del Nagorno Karabakh, dopo l’offesinva dell’Azerbaigian nell’enclave armena in territorio azero il 19 settembre, e l’apertura del corridoio armeno di Zangezur agli azeri che permetterebbe una continuità territoriale dal Nakhichivan alla Turchia, secondo i media turchi.