Turchia: concluso spoglio, i risultati delle presidenziali e delle parlamentari

Ankara, 17 mag. (Adnkronos) – Si è concluso lo spoglio dei voti in Turchia delle elezioni presidenziali e parlamentari. Lo riporta l'agenzia Anadolu, indicando il completamento dello scrutinio al 100% a tre giorni di distanza dal voto. Per quanto riguarda le presidenziali, Recep Tayyip Erdogan ha ottenuto il 49,52% (27.133.837 voti), mentre il suo sfidante al ballottaggio, Kemal Kilicdaroglu, ha ottenuto il 44,88% (24.594.932 voti). Il terzo candidato, Sinan Ogan, ha conquistato il 5,17% (2.831.208 voti), mentre Muharrem Ince, che si è ritirato ufficialmente, lo 0,43% (236.097 voti).

Per quanto riguarda le parlamentari, la coalizione pro-Erdogan composta da tre partiti ha una maggioranza abbastanza ampia in Parlamento. Sui 600 seggi a disposizione, infatti, il partito del presidente Giustizia e Sviluppo (Akp) ha ottenuto 268 seggi (35,61%), i nazionalisti dell'Mhp 50 (10,07%) e gli islamisti del Partito del Nuovo Welfare 5 (2,81%). Il totale è di 323 seggi.

Nel campo dell'opposizione, la principale forza, il Partito repubblicano del popolo (Chp), è al 25,33% per 169 seggi. Tra i suoi alleati, il Buon Partito (Iyi Party) è al 9,68% per 43 seggi, il Partito filo-curdo della Sinistra Verde è all'8,82% per 61 seggi mentre il Partito dei Lavoratori è all'1,73% per 4 seggi. Hanno votato 64.190.65 elettori per un'affluenza dell'86,98%.