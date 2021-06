Turchia: Draghi, 'ribadiremo preoccupazione per rispetto diritti'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – "Nella sua riunione di marzo, il Consiglio aveva ricordato come sia di interesse strategico europeo avere una situazione di stabilità e sicurezza nel Mediterraneo orientale e dunque collaborare con la Turchia. Il Consiglio intende sottolineare di nuovo la disponibilità dell’Unione europea a cooperare in alcune aree di interesse comune, come la lotta ai cambiamenti climatici, la salute pubblica o la lotta al terrorismo.

Siamo impegnati anche sul tema dell’Unione doganale. Ribadiremo però la nostra preoccupazione per il rispetto dei diritti fondamentali in Turchia, come i diritti delle donne, i diritti civili e i diritti umani". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.