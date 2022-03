Turchia, Erdogan inaugura il ponte sospeso più lungo del mondo

Roma, 18 mar. (askanews) – E’ il ponte sospeso più lungo del mondo, e attraversa lo stretto dei Dardanelli, dove si passa per entrare dal mar Egeo al mar di Marmora; un confine naturale fra Europa ed Asia insieme allo stretto del Bosforo che conduce dal mar di Marmora nel mar Nero. Il presidente turco Recep Erdogan lo ha inaugurato in grande pompa con una cerimonia affollatissima. Il ponte, Canakkale 1915 Koprusu, ricorda la battaglia di Gallipoli del 1915 e si estende infatti fra le città di Gallipoli (in Europa) e Lapseki (in Asia).

La costruzione era stata iniziata esattamente cinque anni fa il 18 marzo 2017. Con i suoi 2023 metri di luce fra le due torri, supera di 32 metri il ponte dello stretto di Akashi in Giappone che deteneva il record.

Il ponte è un concentrato di simboli: 2023 è il centenario della repubblica turca; l’altezza delle torri, 318 metri, ricorda la data della battaglia di Gallipoli (18/3, da cui anche la data di inizio e fine lavori).

Con il ponte ci vogliono ora circa sei minuti per passare da Europa ad Asia.