Turchia, Erdogan sull'affluenza record: "Trionfo della democrazia"

Recep Tayyip Erdogan potrebbe perdere lo scettro dopo 20 anni al potere. Il presidente turco uscente, infatti, non raggiunge il 50% + 1 alla prima tornata, cifra necessaria per evitare il ballottaggio. Kemal Kiliçdaroglu non si da per vinto e accorcia le distanze. Intanto, nel Paese si registra un’affluenza alle urne davvero da record.

Turchia, i risultati delle elezioni: si va al ballottaggio?

I cittadini turchi stanno facendo sentire la propria voce. L’affluenza alle urne per le presidenziali ha raggiunto numeri record: si stima che oltre il 90% della popolazione avente diritto di voto abbia espresso la sua preferenza. Il risultato, con il 91% delle schede già visionate, è ancora in bilico tra la riconferma di Recep Tayyip Erdogan (49,94%) e la nuova affermazione di Kemal Kiliçdaroglu (44,3%). Il presidente uscente, favorito alla vigilia e in carica da due decenni, non può certo ritenersi pienamente soddisfatto, ma esulta per la grande affluenza alle urne.

Erdogan soddisfatto dell’affluenza alle elezioni: “Trionfo della democrazia”

Erdogan ha parlato nella notte ai suoi sostenitori di fronte alla sede dell’Anp ad Ankara: “Abbiamo avuto una delle più alte affluenze elettorali della nostra storia. Questo equivale a un ‘trionfo della democrazia’. Non sappiamo ancora se abbiamo vinto al primo turno, ma avere 2,6 milioni di voti di vantaggio sul nostro rivale più vicino è significativo. Abbiamo grande rispetto per la volontà nazionale, ma questa distanza aumenterà quando arriveranno i risultati finali.“