In Turchia, il fattorino di un hotel ha ricevuto una ingente eredità da parte di un ricco turista britannico che era stato spesso ospite della struttura. La cifra è talmente elevata che il fattorino Taskin Dasdan potrebbe anche decidere di non lavorare più per il resto della sua vita.

Turchia, fattorino di un hotel riceve ingente eredità da un ricco turista britannico

Taskin Dasdan, impiegato come fattorino presso un hotel turco, ha ereditato una fortuna in seguito al decesso di un agiato turista inglese. L’importo consentirebbe al fattorino di smettere di lavorare e vivere di rendita ma, commentando un simile scenario, il diretto interessato ha spiegato di amare troppo il proprio lavoro. Pur essendo incredibilmente grato per quanto gli è capitato, quindi, non ha intenzione di non licenziarsi soprattutto perché il suo impiego perché gli consente di incontrare e conoscere persone provenienti da tutto il mondo.

Per quanto riguarda l’eredità, è stato riferito che il denaro sia stato destinato al fattorino turco dal turista inglese Charles George Courtney, la cui età non è però stata dichiarata. Al contempo, non è stato rivelato neppure l’importo ricevuto da Taskin Dasdan ma, come già accennato, è stato descritto come sufficiente a vivere senza dover più lavorare.

Parlando con i media locali, Taskin Dasdan ha detto che la generosa offerta ricevuta includeva anche alcune somme di denaro più modeste da consegnare ai suoi colleghi d’albergo. Inoltre, l’uomo ha riferito che né lui né i suoi colleghi erano a conoscenza di poter beneficiare di parte dell’eredità del ricco turista britannico.

Sulla base delle informazioni sinora trapelate, è emerso che Charles George Courtney era un cliente abituale dell’hotel in Turchia presso il quale lavora Taskin Dasdan e, quindi, ha voluto mostrare il suo apprezzamento al personale.

Il fattorino ha anche raccontato di essere stato informato di aver ereditato una fortuna attraverso una telefonata ricevuta dall’hotel da parte di alcuni funzionari del Regno Unito.

Taskin Dasdan lavora come fattorino dal 1990 e conosceva Charles George Courtney da molti anni, cercando sempre di farlo sentire il benvenuto e parte della famiglia, come faceva con tutti gli ospiti.

Il lavoratore ha ammesso di sapere che il turista britannico fosse molto generoso: una volta, ad esempio, gli aveva donato del denaro per provvedere all’istruzione dei suoi figli. Il gesto venne enormemente apprezzato da Taskin Dasdan che, tuttavia, non credeva avrebbe ricevuto altro dall’ospite.

Il fattorino, infine, ha spiegato che Courtney trascorreva ogni anno le sue vacanze nel quartiere di Kusadasi di Aydin al Korur De Lux Hotel, occupando sempre la camera 401, divenuta nota come “la camera di Charlie”. In questo contesto, si sono incontrati per la prima volta.