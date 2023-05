Turchia, Kilicdaroglu sulle elezioni: "Sono una farsa, siamo in vantaggio noi"

Le elezioni presidenziali turche potrebbero chiudersi con una grossa sorpresa. Il presidente uscente Erdogan, infatti, è in seria difficoltà. Pur essendo avanti dall’inizio dello spoglio dei voti, la sua percentuale è in continuo calo. Sale, invece, quella del leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu che, però, è convinto ci sia qualcosa che non vada nei conteggi.

Elezioni Turchia, Kilicdaroglu impensierisce Erdogan: la situazione

Erdogan è in vantaggio ma, con oltre il 91% delle schede già visionate, non raggiunge la soglia del 50% + 1. Questo significa che il presidente uscente non potrebbe essere rieletto immediatamente e dovrebbe affrontare il ballottaggio evetualmente previsto per il prossimo 28 Maggio. Kemal Kilicdaroglu sta stupendo tutti ed è in vantaggio sia ad Ankara sia ad Instanbul, pur essendo in leggero ritardo nella totalità delle preferenze (49,94% contro 44,3%). Dopo 20 anni di Erdogan al potere potremmo assistere ad un clamoroso ribaltone.

Kemal Kilicdaroglu attacca sul conteggio dei voti: “Una farsa”

Nonostante l’ottimo risultato, Kilicdaroglu non è pienamente soddisfatto e, anzi, crede che qualcosa nei conteggi sia sbagliato. “Siamo in vantaggio noi” – ha scritto su Twitter, facendo riferimento ad alcune informazioni in suo possesso. “Non si blocchi la volontà della nazione” – ha proseguito il leader dell’opposizione – “Il Paese non ha più pazienza per l’instabilità. Non potete gestire la situazione con la manipolazione, non abbiate paura della volontà della gente.”