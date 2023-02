Home > Askanews > Turchia, le immagini aeree di Antiochia devastata dal sisma Turchia, le immagini aeree di Antiochia devastata dal sisma

Antiochia (Turchia), 16 feb. (askanews) – Le riprese aeree mostrano la distruzione di Antiochia, in Turchia, nella provincia Hatay, dopo il devastante terremoto di magnitudo 7,8 del 6 febbraio scorso. La città del Sud del Paese è in rovina. Ventidue secoli di storia si sono sgretolati in meno di due minuti. Il centro storico, con i suoi monumenti, è un cumulo di macerie. Nelle immagini si vede la cupola distrutta dell’antica moschea Habib-i Neccar, considerata la più antica della Turchia, eretta nel 638 d.C. Solo le sue pareti sono sopravvissute, si vedono i dipinti e le calligrafie gialle, rosse e blu esposte al freddo invernale.

