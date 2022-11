Turchia: media, 'possibile ampia operazione militare in Siria dopo dicembre'

Ankara, 24 nov. (Adnkronos) - Una nuova operazione turca in Siria potrebbe iniziare dopo dicembre. Lo sostiene Abdulkadir Selvi, editorialista del quotidiano Hurriyet, secondo cui "dopo la conclusione dell''Operazione Claw Lock' in Iraq da parte delle forze armate turche e che do...

Ankara, 24 nov.

(Adnkronos) – Una nuova operazione turca in Siria potrebbe iniziare dopo dicembre. Lo sostiene Abdulkadir Selvi, editorialista del quotidiano Hurriyet, secondo cui "dopo la conclusione dell''Operazione Claw Lock' in Iraq da parte delle forze armate turche e che dovrebbe essere completata a dicembre, dovrebbe iniziare il conto alla rovescia per l'operazione di terra in Siria. Questa volta è prevista un'operazione molto più ampia".

Martedì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva annunciato che un'operazione di terra nel nord della Siria contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan e le Unità di difesa del popolo, ritenute organizzazioni terroristiche da Ankara, potrebbe essere condotta nel prossimo futuro.