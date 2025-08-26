Turchia: ondata di arresti contro il CHP e i gulenisti

È davvero inquietante vedere come la Turchia stia diventando il palcoscenico di una crescente repressione politica. Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un susseguirsi di arresti mirati contro i membri dell’opposizione, e tutto è iniziato con l’incarcerazione di Ekrem İmamoğlu, il leader dell’opposizione, avvenuta lo scorso marzo. Da quel momento, la situazione ha preso una piega drammatica: sindaci, politici e avvocati legati al Partito Popolare Repubblicano (CHP) sono stati nel mirino delle autorità turche.

E oggi, martedì 26 agosto, è stato arrestato uno dei legali di İmamoğlu. La repressione continua a intensificarsi, e ci si chiede: dove si fermerà tutto questo?

Il 26 agosto segna un ulteriore passo nella strategia di Erdoğan per soffocare il dissenso. L’arresto del legale di İmamoğlu è solo l’ultimo di una lunga serie di eventi che ha coinvolto diversi esponenti del CHP. Solo la settimana scorsa, il sindaco di Beyoğlu, İnan Güney, è stato arrestato insieme a ben 44 persone, accusate di frode e corruzione. Questa operazione ha sollevato forti proteste tra i membri del CHP, che non hanno esitato a definire Erdoğan come il vero responsabile di una epurazione politica.

Le autorità turche giustificano questi arresti come parte di una lotta contro la corruzione, ma il CHP non ci sta e contesta questa narrativa. Secondo loro, è l’AKP a rappresentare la vera “piovra” della corruzione nel Paese. I numeri parlano chiaro: da gennaio a luglio, oltre 500 membri dell’opposizione sono stati arrestati, di cui 220 già incarcerati. La frattura tra il governo e il principale partito di opposizione, il CHP, si fa sempre più profonda. Come possiamo ignorare una situazione così drammatica?

Il contesto geopolitico e le reazioni internazionali

Nonostante questa repressione crescente, la posizione geopolitica di Erdoğan sembra rimanere sorprendentemente solida. I media e i governi occidentali hanno mantenuto un silenzio assordante riguardo a queste violazioni dei diritti umani. Ma perché? Si sospetta che questo silenzio sia dovuto alla posizione strategica della Turchia nei dialoghi con la Siria e la Russia. Tuttavia, alcuni segnali di solidarietà cominciano a emergere, come la visita di sindaci europei a Istanbul per esprimere il loro supporto a İmamoğlu.

Nel frattempo, il ministro dell’Interno, Ali Yerlikaya, ha annunciato arresti di centinaia di persone accusate di vari crimini, tra cui corruzione e gioco d’azzardo. Le operazioni di polizia si susseguono a un ritmo incalzante, evidenziando l’intensificarsi degli sforzi per reprimere qualsiasi forma di opposizione. È chiaro che la situazione è in rapida evoluzione: che cosa ci aspetta nei prossimi giorni?

Il caso di Ekrem İmamoğlu

La repressione ha avuto il suo inizio con l’arresto di İmamoğlu, una figura chiave dell’opposizione. Eletto sindaco di Istanbul nel 2019, ha portato a termine un mandato senza precedenti, minando il potere dell’AKP. Il suo arresto, avvenuto in un momento cruciale prima delle elezioni presidenziali previste per il 2028, ha scatenato una forte reazione popolare, che ha portato a migliaia di arresti di manifestanti. Come può un governo giustificare simili azioni contro il suo stesso popolo?

Le accuse contro di lui e altri membri dell’opposizione sono state ampiamente criticate come tentativi di delegittimazione. La situazione attuale suggerisce che il governo turco non si fermerà davanti a nulla pur di mantenere il controllo e reprimere il dissenso, mentre la comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione. Riuscirà la Turchia a ritrovare un equilibrio democratico o siamo di fronte a un futuro di oscurantismo?