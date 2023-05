Turchia: opposizione lamenta attacchi agli osservatori durante il ballottaggio

Ankara, 28 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il vice leader del partito di opposizione turco nel ballottaggio alle elezioni presidenziali in corso oggi in Turchia ha affermato che c'è stato un attacco ai suoi osservatori elettorali nel sud-est del paese.Özgür Özel del Pa...

Ankara, 28 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il vice leader del partito di opposizione turco nel ballottaggio alle elezioni presidenziali in corso oggi in Turchia ha affermato che c'è stato un attacco ai suoi osservatori elettorali nel sud-est del paese.

Özgür Özel del Partito popolare repubblicano (CHP) ha scritto su Twitter che gli osservatori elettorali del partito sono stati picchiati e i loro telefoni rotti perché si opponevano alle irregolarità del voto.

Özel ha precisato che l'incidente è avvenuto in un villaggio nella provincia sud-orientale turca di Sanliurfa e che il politico del CHP Ali Seker era sulla scena. Özel ha affermato che in quel momento non erano presenti forze di sicurezza sufficienti e ha invitato le autorità a garantire la sicurezza delle elezioni.