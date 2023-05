Turchia, Zelensky a Erdogan: "Rafforzare relazioni"

Kiev, 28 mag. (Adnkronos) - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è congratulato con Recep Tayyip Erdogan per la rielezione a presidente della Turchia. In un tweet, scritto sia in ucraino che in turco, Zelensky ha auspicato "un ulteriore rafforzamento del partenariato strategico ...

Kiev, 28 mag. (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è congratulato con Recep Tayyip Erdogan per la rielezione a presidente della Turchia. In un tweet, scritto sia in ucraino che in turco, Zelensky ha auspicato "un ulteriore rafforzamento del partenariato strategico a beneficio dei nostri Paesi, nonché il rafforzamento della cooperazione per la sicurezza e la stabilità dell'Europa".