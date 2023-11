Turchia: Zerocalcare, 'Italia faccia sua la richiesta di liberazione di Ocalan'**

Roma, 8 nov. - (Adnkronos) - "Öcalan ha dato un contributo fondamentale all'esperienza democratica del nord della Siria, esperienza che anche in occidente ha appassionato i tanti che hanno visto gli uomini e le donne curdi combattere e respingere l'Isis sul campo. Tutto questo no...

Roma, 8 nov. – (Adnkronos) – "Öcalan ha dato un contributo fondamentale all'esperienza democratica del nord della Siria, esperienza che anche in occidente ha appassionato i tanti che hanno visto gli uomini e le donne curdi combattere e respingere l'Isis sul campo. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'apporto di Öcalan, teorico ideale anche dal carcere. Adesso sta in una condizione di isolamento totale e inumana che rende per lui impossibile continuare a svolgere quel ruolo di pace. E' importante che l'Italia faccia sua la richiesta della liberazione di Öcalan anche e soprattutto per consentirgli di svolgere quel ruolo nel processo di pace che è impossibile finché si trova in quella condizione". Così Zerocalcare, al secolo Michele Rach, a margine della conferenza stampa di oggi nella Camera dei Deputati sulle condizioni dei detenuti politici in Turchia e sul caso Öcalan.

Öcalan come Marwan Barghouti, il 'Nelson Mandela palestinese'? "Non è un caso che le persone che in qualche modo hanno delle posizioni che potrebbero indicare una via di pace, sono le persone che in questo momento vengono silenziate".