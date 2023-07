I dati Istat ed Eurostat dimostrano che il turismo europeo è a trazione italiana: tra gennaio e aprile 2023 i pernottamenti di stranieri non residenti sono stati in totale 12,7 milioni

Turismo europeo a trazione italiana. A dichiararlo sono i dati Istat ed Eurostat, che segnalano un boom di presenze nel territorio nazionale (soprattutto straniere) che contribuiscono ad alleviare gli effetti negativi sul Pil derivanti dal calo della produzione industriale e dell’edilizia. Di seguito un’analisi in cifre della situazione turistica in Italia, e non solo.

Numeri in continua crescita

Il movimento era cresciuto già nel 2022, ma nei primi quattro mesi dell’anno corrente la presenza di turisti dall’estero è letteralmente esplosa. Dalle città d’arte al mare, passando per la montagna e i laghi fino ad arrivare ai borghi: tra gennaio e aprile 2023 i pernottamenti di stranieri non residenti sono stati in totale 12,7 milioni: la maggior parte dei turisti è straniera (8,7 milioni). La crescita nei B&B e negli agriturismi è stata di 3,6 milioni, 410mila in più sono stati invece registrati in camping e aree attrezzate per camper e roulotte.

E a confronto con l’Europa?

L’incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è stato del 43% – il doppio rispetto a Francia (+23%) e Spagna (+25%) – con presenze in media pari a circa un milione di turisti non residenti in più al mese.