Turismo a Natale, la Carinzia tra feste, laghi e monti innevati

Milano, 20 nov. (askanews) – Tra città illuminate a festa, laghi quieti e montagne innevate, la Carinzia si presenta come una meta per l’Avvento. In questo periodo, infatti, è possibile scoprire tre diverse atmosfere: la tranquillità in riva ai laghi, l’atmosfera festosa nelle città e la freschezza dell’aria delle montagne nella loro veste invernale.

Per il periodo che precede il Natale, la Carinzia vuole proporre luoghi speciali, con l’obiettivo di creare un’esperienza unica, che ha una parte importante nei mercatini di Natale, tipici e apprezzati dai viaggiatori. Per esempio nel contesto innevato del Sentiero dell’Avvento del Katschberg, oppure nella città di Velden con una grande corona dell’Avvento galleggiante, o ancora alla stazione ferroviaria di Mallnitz-Obervellach.

Insomma, il messaggio che la Carinzia vuole veicolare è che non si tratta solo di guardare e di stupirsi, ma anche di annusare, ascoltare, toccare e assaggiare, per vivere questa zona dell’Austria con tutti i sensi.