Turismo a tutto tondo, Gruppo Gattinoni cresce e si riorganizza

Milano, 28 feb. (askanews) – Una realtà turistica solida che investe, cresce e si riorganizza per offrire una visione a tutto tondo del mercato. Il Gruppo Gattinoni, che lo scorso anno ha acquisito anche Robintur, ha annunciato i numeri del 2022.

“Abbiamo fatto un fatturato di 492 milioni di euro – ha detto ad askanews Franco Gattinoni, fondatore e presidente del Gruppo – è un risultato importante, ovviamente dovuto anche alle acquisizioni che abbiamo realizzato.

L’obiettivo per il 2023 è di un fatturato di 632 milioni di euro e un giro d’affari di contratti commerciali che superi 1,4 miliardi”.

Nonostante gli anni difficili della pandemia, Gattinoni continua ad assumere: nell’ultimo trimestre 80 persone sono entrate in azienda e per i mesi successivi sono annunciati altri ingressi di nuovo personale. Ma il punto centrale del progetto è la riorganizzazione complessiva del Gruppo.

“Vogliamo arrivare ad avere tre società – ha aggiunto Gattinoni – una specializzata nel mondo degli eventi, una del business travel e una nel turismo classico, ovviamente, con i nostri prodotti, la rete di proprietà e il network.

C’è poi la capogruppo che controlla il tutto”.

Caratteristica dell’azienda è proprio quella di occuparsi, non solo di ciò che consideriamo turismo tradizionale, ma anche di eventi che poi fanno muovere le persone. “Noi siamo forse più conosciuti per il turismo classico, avendo una rete importante di agenzie di viaggio sul territorio nazionale – ci ha detto ancora il presidente – però nasciamo come società di eventi, abbiamo una società che organizza eventi, con anche format di comunicazione e sono attività che facciamo con il mondo corporate, come accade con il business travel”.

Altro punto importante è quello della sostenibilità: nel 2022 il Gruppo si è impegnato a diventare Carbon neutral, e sono già disponibili dei viaggi completamente neutrali dal punto di vista delle emissioni. Ma l’idea di sostenibilità portata avanti da Franco Gattinoni non riguarda solo l’ambiente. “È una filosofia di lavoro etico – ha concluso – di crescita corretta sia interna sia esterna, quindi verso i propri collaboratori così come verso i clienti”.

Sul territorio nazionale il Gruppo Gattinoni ha oggi otto sedi e complessivamente 1.527 agenzie, di cui 120 di proprietà, che nel corso del 2023 saranno oggetto di un progetto di rebranding.