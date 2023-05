Turismo: al via Francigena Fidenza Festival, si celebra ‘la bella via dell’Europa’

Turismo: al via Francigena Fidenza Festival, si celebra ‘la bella via d...

Fidenza, 18 mag. (Adnkronos) – Al via oggi il Francigena Fidenza Festival. Con il claim ‘La bella Via dell’Europa’, dal 18 al 21 maggio, si svolgerà la terza edizione del Festival che celebra la Via Francigena. Con oltre cinquanta eventi tra mostre, camminate, visite guidate, approfondimenti, progetti per le scuole di ogni ordine e grado, concerti, animazione, passeggiate, momenti culturali e gli immancabili assaggi dei sapori del territorio.

Il festival, giunto alla terza edizione, è organizzato dal Comune di Fidenza, con la direzione artistica di Pirene Comunicazione e il patrocinio dell’Università di Parma e della Diocesi di Fidenza, e in collaborazione con Aevf – Associazione Europea delle vie Francigene; Destinazione Turistica Emilia; Terre di Verdi.

Portando il suo saluto all’inaugurazione, il sindaco di Fidenza Andrea Massari ha rivolto un pensiero ai territori dell’Emilia Romagna colpiti dall’ondata di maltempo. “Ci siamo interrogati se era opportuno fare questa manifestazione e alcune camminate le rinviamo a causa del maltempo”, ha detto Massari, assicurando che “siamo qua dopo aver lavorato tutte queste ore, affinché tutto ciò che poteva essere fatto venisse fatto. Non sottraiamo risorse alla macchina dei soccorsi”.

Quindi la promessa da parte del sindaco di Fidenza, che – giunti alla terza edizione del festival – “vogliamo continuare a lavorare su questa straordinaria esperienza legata al cammino, che principalmente vuol dire parlare d’Europa, perché le radici dell’Europa sono fatte anche di questi percorsi”.

“Io mi auguro che la bella via dell’Europa possa diventare, per quanti la percorreranno, la bella via dell’umano”, è l’auspicio del vescovo di Fidenza Ovidio Vezzoli, che all’inaugurazione di fronte al Duomo ha ricordato come “i bassorilievi all’interno della cattedrale ci ricordano che siamo tutti pellegrini, tutti migranti: la storia ce lo insegna, per quanto qualcuno voglia chiudere gli occhi sul dramma dell’umanità. Ogni immigrazione ha prodotto cultura, a patto che non si erigano muri ma si lancino dei ponti”.