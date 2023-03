Turismo: al via la seconda edizione della Ireland Week a Milano

Milano, 6 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Turismo Irlandese presenta l’Ireland Week, un evento diffuso che rende omaggio alla cultura, alle tradizioni, alla storia e alla gastronomia irlandesi. Dopo il successo dello scorso anno, Turismo Irlandese sceglie nuovamente la città di Milano per organizzare la seconda edizione della Ireland Week, che si svolgerà dal 12 al 19 marzo, durante la settimana di San Patrizio, ricorrenza celebrata in tutto il mondo. La settimana irlandese si conferma un appuntamento ufficiale nel denso palinsesto degli eventi milanesi e l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano, e dall’Ambasciata di Irlanda in Italia, farà diventare irlandese un po’ tutta la città con un programma che conta oltre 50 appuntamenti, di cui molti gratuiti.

Alla base del format culturale dell’Ireland Week, il desiderio di mettere in scena l’Irlanda nelle sue diverse forme ed espressioni culturali, attraverso un palinsesto di eventi pensato per raggiungere il grande pubblico. Protagoniste della manifestazione saranno musica, letteratura, danza, proiezioni cinematografiche, tradizioni, gastronomia, divertimento, sport gaelici e un’attenzione alla sostenibilità, per un viaggio virtuale in Irlanda, tra luoghi simbolo della cultura, come l’Anteo Palazzo del Cinema e Rizzoli Galleria, vie, piazze, parchi pubblici, pub storici e ristoranti del capoluogo meneghino.

Il denso programma di eventi prevede eventi di musica tradizionale, rock e danze irlandesi dal vivo con buskers (i caratteristici musicisti di strada) e ballerini irlandesi in differenti strade della città. La cultura irlandese declinata in due diverse mostre fotografiche esterne, una in via Dante dedicata alle icone e alle tradizioni irlandesi e la seconda dedicata ai luoghi cinematografici. Tanti altri eventi per parlare di letteratura, di cinema, di miti e leggende, ma anche appuntamenti per degustare prodotti della tradizione e innovazione gastronomica irlandese e incontrare operatori e produttori. Menzione speciale anche per due iniziative che coniugano arte, cultura e sostenibilità, che tangibilmente segneranno il legame unico tra Milano e l’Irlanda, organizzate in collaborazione con We Are Urban.

Al via il 12 marzo il percorso di scoperta dedicato ai sapori irlandesi 'A Taste of Ireland – Food Festival': ideato in collaborazione con la sede italiana di Bord Bia – Irish Food Board e che vede anche la partecipazione di alcuni iconici brand irlandesi come Guinness, Baileys, Roe&Co e Kerry Gold. L’evento coinvolgerà selezionati ristoranti, che inseriranno nel menu un piatto irlandese interpretato dallo chef. Il piatto ordinato sarà accompagnato da prodotti a completamento dell’esperienza di degustazione, omaggiati dai partners. E per chi vuole sperimentare a casa la cucina irlandese, sul sito della Ireland Week (irelandweek.it) si possono trovare le ricette irlandesi proposte dal festival, i sapori dell’isola d’Irlanda e le informazioni sulle materie prime di qualità che l’Isola di Irlanda può offrire. “La prima edizione di 'A taste of Ireland', che con orgoglio si inserisce all’interno dell’iniziativa Milano Ireland Week del Turismo Irlandese, nasce con l’obiettivo di far conoscere la varietà dei prodotti dell’Isola di Smeraldo e diffondere sempre più lo spirito della Festa di San Patrizio nel Bel Paese", commenta James O’Donnell, direttore di BordBia.

Esempi di questa particolarità tutta irlandese di coniugare, con amore e passione, elementi differenti sono la presentazione del libro di Antonio Bibbò 'Spiriti, santi ed eroi – Storie popolari irlandesi', edito da Feltrinelli, presso il Pogue Mahone’s Irish Pub (16 marzo), e l’appuntamento 'Words & Music' allo Spirit de Milan (18 marzo), che vedrà due carismatici anglisti, traduttori e autori come Enrico Terrinoni e Fabio Pedone dar vita all’incontro 'Irlanda, terra di musica, cultura e storia', in cui le parole poetiche delle 'ballate popolari' si mescoleranno alla musica e allo spirito del craic irlandese (termine intraducibile, che richiama il piace di stare insieme, ascoltare musica e raccontarsi la vita).

Tra gli appuntamenti in evidenza, anche l’anteprima all’Anteo Palazzo del Cinema dell’atteso film 'Bono & The Edge' e l’incontro presso Rizzoli Galleria con un intellettuale eclettico e carismatico come lo scrittore, giornalista, conduttore radiofonico e televisivo Edoardo Camurri, che parlerà di un tema intrigante come gli interessi esoterici e gli aspetti magici riscontrabile in alcune opere di Yeats. Un concerto tributo dedicato ai Cranberries all’Hard Rock Cafè e di Andrea Rock presso il Pogue’s Pub e il ritorno dello Spirit of Ireland Festival allo Spirit de Milan dal 16-19 marzo e inizierà proprio il giorno di San Patrizio.

Selezionati operatori irlandesi presenteranno prodotti, esperienze e destinazioni agli agenti di viaggio, trade e media in una sessione dedicata (su invito) e a seguire al pubblico in una due giorni di incontri e dimostrazioni dal vivo. Lo showcase si tiene presso lo Spirit de Milan, e darà la possibilità di gustare un delizioso aperitivo irlandese e ascoltare musica dal vivo. La sera del 15 marzo si tiene, infatti, la 'Ireland Open Mic', una serata di esibizioni musicali e artistiche tutta dedicata all’Irlanda. Ed è anche la Settimana del Green Friday, numerose le offerte di viaggio riservate a chi prenota un soggiorno in Irlanda, durante la Ireland Week. Sul sito di Irelandweek.it saranno pubblicate dal 12 al 19 marzo le offerte speciali per chi prenota nella settimana: si trovano voli, soggiorni, attività ed escursioni e tante idee di viaggio. In occasione della Ireland Week, Lastminute.com metterà a disposizione uno sconto di 50 euro per chi acquisterà un pacchetto volo più hotel in Irlanda. Per il calcio gaelico, antico sport e spettacolo fisico che sta crescendo in popolarità con tre club presenti in Italia, la squadra St Ambrogio Milano ospiterà una partita di esibizione contro un club internazionale Leicester dal Regno Unito. Un'esperienza divertente in cui si avrà l'opportunità di assaggiare cibi e bevande tradizionali irlandesi durante il giorno.

“Visto il riscontro positivo del pubblico, abbiamo voluto progettare una seconda edizione di Ireland Week che potesse far conoscere e sperimentare le numerose espressioni culturali che l’Irlanda ha da offrire. Siamo onorati di avere ricevuto anche quest’anno il Patrocinio del Comune di Milano, a suggellare l’amicizia tra Irlanda e la città di Milano, da sempre all’avanguardia nelle relazioni internazionali. Con questo appuntamento annuale, nella settimana di San Patrizio, desideriamo far vivere ai milanesi un’esperienza d’Irlanda, perché solo conoscendo gli altri possiamo instaurare un dialogo di amicizia e comprensione tra culture diverse”, commenta Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia.

L’Ireland week propone, dunque, una varietà di eventi tutti irlandesi, dedicati a chi non è mai stato in Irlanda, per averne un piccolo assaggio e per chi invece la conosce, per trovare sempre qualcosa di inatteso e particolare che lo inviterà a tornare. E a dimostrazione del formato vincente della manifestazione, anche la città di Orvieto, legata idealmente all’isola d’Irlanda grazie al celebre Pozzo di San Patrizio, darà vita alla sua prima Ireland Week, in collaborazione con Turismo Irlandese, con un palinsesto di eventi cittadini dal 13 al 17 marzo.