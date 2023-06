Turismo, alleanza tra Levante Ligure e la Costa Verde della Corsica

Roma, 30 giu. (askanews) – Un ponte tra l’Italia e la Corsica nel solco di un legame e un’amicizia che da sempre accomunano l’isola francese e la penisola italiana. Una delegazione della Comunità dei Comuni della Costa Verde della Corsica ha avuto a Roma una serie di incontri con soggetti pubblici e privati. Durante gli incontri, oltre alla necessità di rafforzare i collegamenti tra Roma e Bastia, nel solco dell’apertura stagionale di un volo di linea operato da Air Corsica, sono state poste le basi per progetti europei di carattere transfrontaliero basati sulle radici comuni dei due territori e la valorizzazione di figure storiche come Pasquale Paoli e Napoleone Buonaparte e patrimoni artistici quali le pievi romaniche.

Promotore il Gruppo The Skill. Andrea Camaiora Ceo di The Skill: “Abbiamo fatto tre giorni di lavoro e di confronto, di partenariato tra Italia e la Francia, fra Costa Verde e il gruppo The Skill, la Costa Verde e la città di Sarzana, nel nome di Napoleone, di Pasquale Paoli e dell’amicizia tra Italia a la Corsica”.

La sessione di lavoro principale ha visto la partecipazione del segretario generale di Anci Liguria, Pierluigi Vinai. I Comuni della Costa Verde erano rappresentati dal direttore generale, Marc Nicolai, e dal vice presidente François Berlinghi: “È importante sviluppare i collegamenti e i mezzi di trasporto tra Corsica e Italia perché scambi più forti e numerosi possono produrre benefici sia a livello economico, turistico ma anche culturale. Perché la Corsica e l’Italia hanno un passato comune che può consentire di rafforzare i legami e realizzare questo tipo di operazioni”.