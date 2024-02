Turismo, Calabria punta su ricettività e potenziamento aeroporti

Milano, (askanews) – La Calabria punta al rafforzamento della sua industria turistica con la destagionalizzazione dell’offerta e l’incremento degli arrivi sul territorio attraverso un rinnovamento degli aeroporti locali e l’aumento del numero dei voli. Lo spiega ad Askanews il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, intervenuto alla Borsa italiana del Turismo a Milano. “Stiamo lavorando a un importante progetto di incoming turistico. Noi abbiamo tre aeroporti: li stiamo rifacendo utilizzando risorse non spese in passato dalla Calabria e che abbiamo riprogrammato per per questo obiettivo. Stiamo aumentando il numero di voli da e per gli aeroporti calabresi”. “Siamo impegnati anche – afferma Occhiuto – a riqualificare l’offerta turistica in termini di ricettività – ha aggiunto il presidente della Regione – e qui molti bandi stanno riguardando le strutture alberghi per dare la possibilità ai turistica calabresi di fare un’esperienza straordinaria”.

“La Calabria è stata percepita per tanto tempo come una regione dove si può fare turismo del mare, perché ha un mare bellissimo. Ma la Calabria – prosegue il presidente della Regione – non è solo mare. E’ una delle regioni più montuose d’Italia, con 470mila ettari di boschi, dove si può sciare guardando il mare. E’ una regione con grandissima cultura perché ha il mito della Magna Grecia immerso nel mare. E’ una regione di itinerari enogastronomici, di itinerari di turismo religioso, è una regione con borghi straordinari di sviluppo turistico che ci consentirebbero destagionalizzare il turismo calabrese e su questo stiamo lavorando”.

“Le produzioni Rai – conclude Occhiuto – hanno ospitato 50 volte la Calabria, le bellezze della Calabria e le sue risorse. Abbiamo fatto più di 50 milioni di telespettatori quindi per 50 milioni di volte la Calabria è entrata nella casa degli italiani raccontandosi come una regione capace di stupire”.

